Tapete infatil, uma decoração especial

O quarto desta foto destina-se a uma criança mais crescida, adolescente ou pré-adolescente. A ideia chega-nos de Coimbra, pela mão do arquiteto José Tiago Rosa, e mostra-nos um espaço minimalista, com pormenores de cor fortes. A área serve de quarto e de sala de estudo, com uma cama/sofá de um lado e uma secretária do outro, tudo com linhas direitas em branco. A cor é fornecida pelos têxteis da cama, pelo pufe e pelo tapete. Um tapete amplo, branco, com motivos geométricos conjugados com as cores escolhidas.

Uma sugestão bonita e em conta, com móveis e acessórios disponíveis numa loja perto de si!