Paletes: que mobiliário construir?

Utilizando as paletes de madeira como material para a construção de um sofá no seu jardim, poderá criar sofás de todos os estilos e complexidades. Sofás pequenos, sofás grandes, sofás simples ou mais rebuscados como os que vê na imagem com braços e encosto.

Aproveitando a simplicidade e as características do material está ao alcance do seu talento e da sua imaginação a construção de uma peça de mobiliário de exterior única, com o seu cunho pessoal e confortável. Não será necessário um avultado orçamento e grandes ferramentas para concluir uma obra que marcará a diferença no seu jardim. Mas, não se esqueça que o aconchego é fundamental na criação de um sofá por isso não se esqueça dos têxteis e de juntar almofadas pois isso vai garantir o conforto desta nova peça no exterior de sua casa. A nível estético aposte, por exemplo, no colorido das almofadas e aproveite a natureza do jardim à sua volta para tornar o espaço especial.