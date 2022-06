6 chalés de madeira rodeados pela natureza

Em comparação com o primeiro e pequeno chalé, aqui temos uma versão mais sofisticada. Com um entorno idílico, esta casa foi construída com generosas superfícies envidraçadas que a ligam ao exterior. Quem não gostaria de ter um chalé semelhante e apreciar, na Primavera, o florescer das plantas ou as suas cores quentes no Outono. Um espaço, sem dúvida, muito agradável.