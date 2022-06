7 casas pequenas de família que gostaria que fossem suas

Esta casa de família em Singapura foi projectada pelos designers e decoradores do gabinete EightyTwo. É simples, mas perfeita. Os armários prolongam-se do chão ao tecto, proporcionando à família uma generosa área de armazenamento. A sua superfície branca e lisa faz com que o armário se misture com a própria parede. A casa tem uma certa natureza industrial com o seu piso em microcimento e móveis em madeira.