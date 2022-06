6 fotografias de uma cozinha pequena para o ajudar a mudar a sua

As cozinhas pequenas, quando bem desenhadas, podem ser espaços funcionais, bonitos e modernos. A cozinha que lhe mostramos neste livro de ideias é disso prova e temos a certeza que o vai inspirar. Os profissionais do escritório italiano Cucine Design projectaram um espaço compacto, mas cheio de boas ideias. Conheça-o e descubra as soluções que para ele arranjaram.

Inspire-se nele para construir ou remodelar a sua cozinha.

Vamos vê-lo.