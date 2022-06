18 fotos de uma casa maravilhosa

Desde o exterior que esta casa chama a atenção e desperta a vontade de ser visitada. De linhas suaves e uma atractiva mistura de texturas e materiais que ressaltam à vista num cenário encantador. Uma casa que é paixão à primeira vista, rodeada de natureza e encanto, de luz e cor, e, onde ao longo da sua visita se fazem descobertas cada vez mais interessantes e fantásticas. Podemos afirmar que por trás de cada surpresa aparece outra e outra.

Construída com a criatividade e talento de MeyerCortez Arquitectura e Desenho, este projecto irá fazê-lo sonhar: espaços generosos, luminoso; um interiorismo fantástico com exteriores detalhadamente planificados. Além de tudo isso, conta com duas cozinhas! É uma casa fantástica!