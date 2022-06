7 maneiras de ampliar a casa com pouco dinheiro

Muitos nós sofremos com o mesmo mal. A família cresce ou apenas sentimos necessidade de mais espaço na casa onde inicialmente era perfeita. É normal, não ache que só acontece consigo. De repente sente necessidade de um espaço de trabalho em casa, de um quarto para o segundo filho, de um quarto de visitas, uma lavandaria, de uma divisão para arrumar caixas e tralhas que não cabem nas outras divisões, etc. É fácil sonhar com um closet ou uma zona de maquilhagem ou até numa sala de cinema, o pior mesmo é arranjar espaço para colocar em prática estes desejos!

Para quem vive em apartamento, a coisa complica-se, mas há sempre uma ou outra solução que pode funcionar e ajudar a arranjar mais espaço. Se os tectos forem altos, aproveite e crie um segundo andar ou apenas um patamar para guardar caixas e coisas que não precisa sempre. Como que formando um tecto falso. Além da arrumação geral que a casa deve sofrer, não deve mesmo guardas coisas que já não usa ou estão velhas. Dê ou ponha na cave ou numa estante na garagem. Aposte em armários com arrumação, como camas com gavetas, roupeiros até ao tecto, sofás com espaço interior e até vãos de escadas preparados para o efeito. As varandas também podem ser alteradas de forma arranjar mais espaço dentro de casa.

Se vive numa casa a facilidade é outra. A melhor será aproveitar o jardim como poderá ver nas fotos seguintes.