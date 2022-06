Antes e depois – Lavandaria transformada em loft em Roma

É por norma nas cozinhas e nas casas de banho que se vê directamente a idade de uma habitação. As novas necessidades sociais fizeram-se notar com o passar dos anos em ambientes de cozinha e casas de banho. As diferenças são brutais quando comparamos estas divisões do antigamente com as recentes e modernas.

O mobiliário é mais moderno e o planeamento do espaço faz-se com muito mais cabeça , transformando verdadeiros buracos em verdadeiros espaços. A casa de banho desta loja vs lavandaria encontrava-se em mau estado e com ar antiquado, frio e desconfortável.