Casas de grandes dimensões — todas portuguesas!

Privilégio de alguns afortunados, objectos de desejo de quase todos nós, as habitações com muitos metros quadrados são as estrelas do nosso catálogo de ideias de hoje.



Se precisa de inspiração para a sua habitação ou se gosta de sonhar fique connosco. Vamos desvendar os interiores e exteriores de casas grandiosas. Todas situadas em território nacional.