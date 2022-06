6 Dicas a aplicar para um Jardim bonito e bem cuidado

Quando vemos uma casa com um jardim bem cuidado, pensamos de imediato que ali vive alguém que gosta de desfrutar do que de melhor tem a vida. Também podemos pensar que é alguém organizado, limpo e que entende a importância de viver em harmonia com a natureza.

A água é uma excelente ideia para dar forma ao nosso jardim e delimitar o seu espaço.

Para isto, temos várias opções. Uma delas é construir um tanque ou lago. Para o construir é muito importante escolher a sua localização. Não se trata de uma escolha ao acaso: o tanque deve beneficiar de 4 ou 6 horas de sol directo ao dia. Com menos quantidade de sol, as flores aquáticas não florescem e com excesso corremos o risco de que se formem algas. Também temos que evitar que existam árvores ao redor para que as suas sombras não interfiram.

Aos tanques pode-se acrescentar um caminho que fica sempre bem e ajuda a delimitar a área. Também podem ter peixes ou ser decorados com pedras. Use a sua imaginação.