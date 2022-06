10 pérgulas que darão personalidade ao seu terraço (e a toda a fachada!)

Se quer que a sua casa aparente um visual clássico e elegante, nada melhor do que colunas gregas a ladear a entrada, e se forem complementadas com um par de cortinas de linho ou algodão pode ser perfeito! Para escolher as colunas mais apropriadas recomendamos o uso do mármore, que pode encontrar em diferentes cores para combinar perfeitamente com a sua fachada.