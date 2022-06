5 casas modernas de um só piso (com as plantas para se inspirar ainda mais)

Aqui está a homify uma vez mais a mostrar-lhe o que pode fazer no projeto da sua casa, a apontar-lhe mais claramente o caminho mais conveniente para que este atinja o seu objetivo e cumpra com todas as suas expectativas. E para, quando finalmente consultar um arquiteto, ter ideias bem claras sobre o que precisa, de forma a que este as adapte e incorpore no projeto final de sua casa.

Este artigo irá mostrar-lhe cinco casas térreas, umas muito pequenas, outras com formas mais originais, mas todas acompanhadas da respetiva planta e de algumas imagens do interior, para que lhe sirvam de inspiração. E como bónus ainda descobre as vantagens dessas casas em relação às casas de dois pisos! Siga-nos na homify para desfrutar de todos os conselhos!