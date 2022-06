7 apartamentos fantásticos que o vão inspirar a mudar o seu

O segundo apartamento que vamos visitar é um loft incrível em Milão, cujo design permite maior volume espacial. Ele foi projetado em estilo clássico, com uma geometria que lembra a arquitetura exterior de muitos edifícios de Itália. A singularidade do espaço é trazida pela estrutura de duas águas com vigas expostas e uma janela no plano inclinado. Acede-se ao piso superior através de uma escada de ferro forjado em espiral. Esta escada de tamanho reduzido é de estrutura metálica e protegida por uma grade de ferro forjado. No segundo piso vemos uma grande janela de vidro que tem um design único, com um círculo central. A cor branca domina todo o espaço contrastando com o chão e com os móveis, em castanho.