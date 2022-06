10 tapetes para quartos de bebé e criança!

Já lhe mostrámos imensas vezes tapete animalescos! Mas nunca lhe mostrámos um tapete animalesco que se enquadra-se num quarto de bebé ou criança… Aqui está ele! Um tapete animalesco mas simplificado, apenas vermelho com contorno branco, que combina perfeitamente com as riscas brancas e azuis do papel de paredes, as riscas e bolinhas das almofadas e os restantes apontamentos vermelhos do quarto. Outro elemento que ajuda a que este tapete se enquadre ainda mais no quarto é a zebra afixada na parede. Original e divertido!