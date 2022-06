Cercas e vedações: algumas propostas

Fevereiro é um mês ideal para lançar as primeiras sementes e também para repensar o jardim. E para nos distrairmos do frio, voltamos ao assunto mais divertido do Inverno: preparar a sua casa para a Primavera!

Depois de lhe falarmos de jardins com lagos artificiais, o nosso livro de ideias de hoje é dedicado a cercas e vedações também para o jardim ou o quintal lá de casa. Essenciais para garantirem privacidade, protegerem contra os ruídos, as cercas e vedações têm que ser pensadas consoante a área do espaço que quer proteger, a durabilidade e a resistência dos materiais e claro, o seu gosto.

Acompanhe-nos no nosso catálogo de ideias com alguns dos especialistas na matéria e escolha a melhor cerca para o seu jardim. O seu pequeno oásis merece ser protegido e transformado num retiro relaxante para fugir da agitação urbana. Não concorda?