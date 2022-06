Antes e depois num pequeno T0

O ambiente parece de casa de Verão, tudo é simples e directo. As coisas estão no sitio delas, devidamente organizadas. Os pormenores sobressaem dando singularidade e personalidade ao espaço. Repare nos candeeiros de cor amarela, que iluminam a bancada de refeições. As almofadas simples de cor e de estampados simples como riscas, peixes e coração integram no conjunto de forma fácil. A carpete é de pelo raso e o seu desenho e cores fazem realçar e limitar a zona em frente ao sofá.

O objectivo era transformar o espaço a baixo custo e isso foi conseguido, apenas pintando paredes e alterando a decoração.