Cozinhas com ilhas: 10 ideias fantásticas

A cozinha é uma das divisões mais utilizadas da casa. É usada para a preparação de alimentos, para se fazerem as refeições, para abrigar convívios, para se trabalhar ou para as crianças estudarem, entre muitas outras coisas. A ilha de cozinha é sempre uma boa adição pois reforça a sensação de espacialidade e oferece novas áreas de armazenamento. Se correctamente planeadas, estas estruturas podem-se adaptar aos mais distintos tipos de cozinhas, elevando o espaço do ponto de vista decorativo e funcional.

Enquanto instrumentos de design, as ilhas podem servir para criar uma subtil divisão no layout dos espaços. Numa área em plano aberto, esta é uma característica profícua. As ilhas podem incorporar diferentes materiais, esquemas cromáticos, estilos e temas, acentuando a personalidade única de cada casa.

Veja as 10 propostas que lhe deixamos.