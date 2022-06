Iluminação: 13 ideias para tornar o tecto da sua casa fantástico!

A cozinha é uma das áreas que requer uma boa iluminação tendo em conta as actividades que se realizam no seu interior. Deve ter entradas de luz natural, assim como fontes artificiais para pontuar as zonas de trabalho. Nesse sentido, voltamo-nos, uma vez mais, para as luzes LED para garantir uma boa iluminação não só nas zona de trabalho, como também no interior do mobiliário para nos facilitar o acesso.