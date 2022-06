Homify 360º – Casa no Gerês

O destaque de hoje no artigo Homify 360º recai sobre profissionais portugueses, mais propriamente para o gabinete de arquitectura portuense, Correia/Ragazzi. O gabinete é dirigido por Graça Correia e Roberto Ragazzi e uma equipa de colaboradores. Acreditam que a arquitectura é constituída por um processo de síntese, razão pela qual muitos dos seus projectos reflictam uma linha arquitectónica simples e minimal. A equipa caracteriza todo o processo de arquitectura como algo extraordinário e trabalhoso. Desde o 1º contacto com os clientes, com as ideias, com o terreno, onde intervêm factores de ordem material e imaterial, como a interpretação de um lugar, a identificação de um problema de escala, ou a intervenção de materiais cuja plasticidade tem uma grande importância na obra.

Neste artigo iremos dar-lhe a conhecer, numa volta de 360º um dos seus projectos: Casa no Gerês. Esperemos que seja do seu agrado.