Uma pequena casa cheia de comodidades

Como mencionado, esta casa tem um agradável jardim na sua parte traseira que surge através do espaço existente entre ela e a casa vizinha. Talvez seja esse o motivo pelo qual a fachada traseira é mais significativa dentro da composição. Sobressai, no projecto, o telhado de duas águas, assim como as aberturas simples com portas de correr que integram o espaço o espaço interior com o jardim.