O tijolo aplicado na arquitectura!

A Casa do Chapéu Virado faz parte de um projecto de remodelação de autoria portuguesa. Nuno Ladeiro restaurou esta casa unifamiliar mantendo a traça original da mesma. Para isso deixou as paredes em pedra existentes valorizando-as. Apenas as limpou e as realçou com a colocação de flores trepadeiras e vasos modernos. Veja todas as imagens antes e depois deste fantástico antes e depois.