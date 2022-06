Acessórios de casa de banho: 10 must-have!

Com certeza que a casa de banho não é o primeiro sítio que imagina decorar ou apresentar aos seus amigos quando os leva pela primeira vez lá a casa. É um espaço com extrema utilidade (e isso ninguém o pode negar!) e sem o qual uma casa não se pode chamar casa , mas por vezes para os seus utilizadores basta que as loiças lá estejam: uma sanita com autoclismo, um lavatório com água e um duche são os requisitos mínimos. Tudo o resto transborda e na maior parte das vezes pode ser passado para segundo plano por falta de tempo, de dinheiro ou de um pouco das duas. No entanto, se é do tipo de pessoa que gosta de ter a sua casa a reflectir a sua cara e dá atenção a todas as divisões, este artigo é para si! Hoje vamos apresentar 10 acessórios que deverá ter para tornar a sua casa de banho única e absolutamente fantástica!