Casa antiga adequada aos tempos modernos!

Durante a segunda metade do século XVIII, a cidade do Porto foi alvo de importantes obras de expansão urbana desenvolvidas por João de Almada. Baseada em conceitos racionais que definiam eixos fundamentais e espaços públicos, esta intervenção deu origem à zona atualmente reconhecido como Baixa do Porto. A construção implementada era bastante densa e formada por filas de casas com fachadas e desenho de vãos estandardizados.

Partindo de um destes edifícios de habitação unifamiliar, o arquiteto Bernardo Amaral desenvolveu um excelente projeto de reabilitação que preservando a maioria das característica originais do espaço conseguiu reorganizar o espaço de forma a integrarem vários apartamentos. Formado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, o arquiteto acredita que grande parte do processo criativo deve ser baseado na interpretação do lugar de forma a criar analogia com outras experiências.