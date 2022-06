Novo apartamento, novas oportunidades!

Apartamentos modernos, ambientes de branco total. Ou quase. A versatilidade do branco e a facilidade com que se constrói ao seu redor agrada a todos. Na imagem, vemos uma divisão que abriga a sala de estar e a sala de jantar. A leveza do branco e das cores claras saem reforçadas com a colocação de vários pontos de luz no tecto – aos lados e sobre a mesa – e no aparador. Também o espelho contribui para uma noção de amplitude, sofisticação e modernidade. As suas linhas alongadas acompanham as do aparador, um móvel importante para organização. A mesa é redonda e rodeada por quatro cadeiras de design. O pé alto e esguio sobre o qual se sustem torna esta peça ideal para um espaço pequeno por não tomar muito espaço. Uma proposta pelas mãos da MADG Architect que chega até nós de Bilbao.