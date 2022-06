De casa velha, a casa de revista

Embora ainda envolta no mesmo lugar, esta escada não tem nada a ver com a anterior. Para começar, o pavimento escolhido é muito mais claro. Coincide, não coincidente, com o utilizado no resto da casa, criando assim um sentimento de continuidade, integrando as escadas no conjunto. O tom claro do gradeamento em metal, também teve um efeito mais brilhante e mais agradável no conjunto total.