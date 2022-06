Homify 360º – Casa do Miradouro

Existem pelo menos duas casas de banho neste complexo habitacional às quais tivemos acesso a nível fotográfico. Em ambas as imagens existem duas janelas com vista para a ilha verde e um móvel com 2 lavatórios circulares iguais. A única coisa que as distingue, é que uma tem banheira e outra base de duche. O revestimento do chão apesar de ser feito com o mesmo material é de cores diferentes. Um em tons terra e outro em tons mar. Ambas as cores fazem sentido visto estarmos numa ilha.