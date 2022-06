Balcões de cozinha – 10 ideias fabulosas

Esta cozinha fabulosa é parte da recuperação que foi feita numa casa antiga de Londres, e é mais um exemplo do casamento feliz entre o clássico e o moderno. A estrutura da cozinha manteve-se, com as suas janelas interiores muito ornamentadas e de vidro martelado, as suas colunas falsas em relevo e o seus frisos no teto, mas foi tudo pintado de branco, para dar a sensação de limpeza e espaço que era necessária. O chão é de pedra muito escura, num contraste perfeito. Moderno é o mobiliário também branco, mas com as banquetas e as cadeiras em cinzento. Como a sala de jantar e a cozinha são um só espaço, o balcão, também branco e liso encarrega-se de estabelecer a fronteira, ao mesmo tempo que serve para fazer refeições para menos pessoas.