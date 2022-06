De ruína a sonho de casa de design

Hoje trazemos-lhe um artigo com um projecto que de certeza que não o deixará indiferente. Imagine uma antiga vacaria num dos bairros mais conhecidos de Barcelona: o bairro Gracia. Um edifício sem uso, em que antigamente existiam vacas, se vendia leite, iogurtes e queijos.. Com o passar do tempo o espaço degradou-se e implorava por grandes remodelações. E foi aí que apareceu o arquitecto Lluís Corbellá com a colaboração de Marc Mazeres para desenhar um novo espaço e função nesta antiga vacaria.

Quiseram mudar os interiores e conservar as fachadas. Sempre com o objectivo de converter a vacaria em uma casa de design, completamente nova, mas procurando conservar o estilo marcado por alguns pormenores. O resultado? Uma vivenda com garagem e pátio, com uma combinação interna de espaços que se comunicam entre si a diferentes alturas. Não o fazemos esperar mais.. veja!