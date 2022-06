Como dar vida a uma casa estilo IKEA com móveis vintage?

Mesclar estilos pode parecer mais difícil do que é realmente, de certeza que também o consegue fazer. Veja este terceiro exemplo, onde coordenaram um ambiente mais industrial, com peças de mobiliário vintage como as cadeiras, com peças de mobiliário tipo IKEA, tal como o sofá, a mesa de centro estofada ou mesa de jantar. No final, temos um resultado surpreendente e digno de revista.

Os apontamentos coloridos trazem ainda mais vida a este espaço super luminoso.