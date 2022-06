O artigo de hoje prende-se à questão que pode ler no título: mesas de jantar redondas ou quadradas? Sim, não leu “rectangulares”! Essas hoje vamos deixar de parte, por serem as mais vistas e habituais. Queremos acabar com a ideia de que mesas de jantar quadradas e redondas são difíceis de integrar na nossa decoração, porque não são! Para além de serem mais fora do normal, em grande parte das vezes, permitem-nos um melhor aproveitamento do espaço. Vamos começar por mostrar-lhe 5 mesas quadradas e, de seguida, 5 mesas redondas, todas integradas em salas de jantar. Ficará surpreendido com a decoração de todas estas salas, por isso continue a ler e inspire-se com a homify!