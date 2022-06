Antes e depois: a casa de praia dos seus sonhos

Depois de muitas horas de avião e quilómetros percorridos por terra perto da água encontramos este sonho de casa de praia. Com vistas imbatíveis sobre o estreito de Bass (estreito marítimo que separa a Tasmânia do sul da Austrália), esta casa de praia sofreu um projecto de remodelação e hoje mostramos-lhe o antes e depois. Fica a 40 metros do chão desfrutando privilegiadamente do litoral e é já considerada a casa mais fotografada da Austrália.

The Pole House foi construída ao longo de 40 anos e agora estabelece-se como um ícone da Great Ocean Road: a famosa estrada ao longo de toda a costa australiana. Actualmente, a versão da mesma é melhorada e moderna adequando-se as necessidades contemporâneas. F2 Architecture é o autor do projecto que pode encontrar em baixo!