7 sugestões para desenhar uma entrada de acordo com as regras do Feng Shui

O Mapa Ba-Guá é uma ferramenta chave muito utilizada no Feng Shui para se saber quais são as partes da casa relacionadas com áreas específicas da vida. De acordo com o Feng Shui, quando sabemos que área corresponde a determinado aspecto da vida, podemos melhorar o ambiente desse local para alcançar os nossos objectivos.

Neste artigo, estamos a falar sobre a porta da entrada que corresponde à profissão. A esquerda da porta está relacionada com o saber e a cultura e a direita com as amizades. Para activar essas áreas, o Feng Shui recomenda uma fonte ou um aquário pequeno imediatamente depois da entrada, uma luz à esquerda e plantas e flores à direita.