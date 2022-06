Despensas vs espaços de arrumação em cozinhas!

Carrinhos com rodízios são uma boa opção para quando o espaço que necessita a mais de arrumação não é de grande dimensão. Com apenas 2 ou 3 prateleiras conseguirá arrumar certas coisas, como taças de frutas e vegetais, pratos e travessas de maiores dimensões que não cabem nos armários normais, cestos e caixas que no interior escondem coisas mas que ficam bem giros à vista. Mais uma vez, prefira colocar nestes carrinhos objectos mais bonitos ou que esteja constantemente a precisar, pois ficam mais à mão. Uma vantagem também inerente a esta peça que veio revolucionar os interiores de cozinhas é servirem também como bancada e serem da mesma altura que todas as outras superfícies horizontais. Pode movê-la de sitio quando desejar ou como mais funcional for para si. Se for um carrinho bonito poderá ainda servir de apoio a um jantar maior em sua casa, onde poderá colocar as bebidas e ainda objectos necessários durante a refeição.

Outros tipos de carrinhos são usados para apoio na sala de estar como é o caso deste, para a colocação de revistas!