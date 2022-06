Rústica e moderna: esta casa vai encantá-lo!

A combinação de duas tendências cria ambientes muito especiais. Por exemplo, não raras são as vezes em que vemos a funcionalidade do moderno misturada com a calidez do rústico. É como aliar no mesmo espaço o melhor dos dois mundos, criando ambientes únicos e cheios de personalidade. Assim é a casa que vamos conhecer neste artigo. Por fora, essencialmente rústica e até um pouco tradicional, por dentro, predominantemente moderna e funcional.

A casa que nos preparamos para conhecer é da autoria do gabinete Studio PH09. Repare nos detalhes rústicos e nos revestimentos e elementos modernos, assim como na iluminação natural que entra na casa. Todas as áreas exsudam elegância e modernidade.

Não queremos desvendar mais. Veja com os seus próprios olhos.