11 fotos de um chalet que parece tirado de um filme

Há projectos de interiores que nos conquistam de forma geral e por nada em concreto. A casa de hoje é um desses casos. Quanto mais se conhece mais se gosta e se fica apaixonado. Iremos começar esta viagem pelo quarto que fica mesmo colado às traves do telhado, conferindo-lhe uma forma e layout em género de mansarda, onde as paredes são inclinadas e têm a forma do telhado. A visita normal e a mais comum, leva-nos a entrar pelo hall de entrada e a prosseguir lentamente divisão a divisão, das mais sociais às mais privadas. Deixando, claro, o conhecimento do quarto para o fim. Neste artigo iremos fazer a visita ao contrário, apenas porque somos da opinião que o quarto merece este destaque. É diferente de tudo o que já vimos e a presença da madeira, da luz e da elegância leva-nos a eleger o quarto como a divisão da casa. Não perca as 11 fotos que se seguem, pois prometemos que todas os interiores irão captar a sua atenção.