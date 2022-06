14 fotos de uma casa que tem tanto de extravagante como de belo

O artigo de hoje é apenas uma apanhado de fotos viciantes sobre uma casa no México que tem tanto de extravagante como de bela. Os seus interiores brindam-nos com a sua irreverência onde a presença de mobiliário e objectos chamativos é normal. Desde o hall de entrada que se tem perfeita noção do espaço confortável e de imensa elegância. À medida que vamos entrando apercebemo-nos que afinal a casa tem muito mais para nos mostrar do que nós imaginávamos. As divisões são amplas e em todas se sente a forte presença da luz natural, inundando os interiores de brilho. Saltam à vista peças de design intemporais como os candeeiros e as diversas poltronas e cadeiras. Uma casa com um projecto interessante e acima de tudo elegante e muito bem conseguido.

