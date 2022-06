Apartamento colorido e bom astral: 10 fotos com ideias para copiar

Sabemos que gostos não se discutem, mas podemos afirmar que este apartamento tem realmente muito bom astral. Uma coisa é dizermos, ’gosto de branco e preto e de estilo minimalista , outra é dizermos é entre ambientes rústicos que me sinto bem’, mas nada impede que duas pessoas com opiniões completamente opostas não possam ter a mesma opinião quanto a uma casa com um estilo nada similar. Somos da opinião que o exemplo de hoje é um desses casos. Os interiores são bastante coloridos e têm tanto presente um estilo mais moderno e actual como mais clássico e tradicional. Pode-se concluir que o sentimento sentido quando se deambula entre as diferentes divisões, é de bom astral e de imenso conforto. O tom da luz e os ambientes são amplos e confortáveis para uma vivência familiar. A cozinha é funcional e os quartos têm pormenores únicos.

O melhor é ver as fotos seguintes e deixar-nos a sua opinião. Conseguiria viver nesta casa? Porquê?