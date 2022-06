25 bonitas cozinhas que o inspirarão a mudar a sua

Não há nada pior do que estarmos a cozinhar sem ter espaço para nada ou ter que fazer as coisas à vez porque não se pode ter vários utensílios em cima do balcão ao mesmo tempo. Com um balcão comprido o problema resolve-se. Se tiver pouco espaço, pode optar por colocar superfícies extensíveis que se arrumem por debaixo do tampo, tipo gaveta, no fim da utilização.