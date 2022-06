Apartamento moderno: 10 Fotos para que se inspire a decorar o seu

Para o inspirar, queremos mostrar-lhe 10 imagens de um projecto arquitectónico que passou por um longe período de obras até se transformar no apartamento elegante e confortável que é agora. REM arquitectos foram os profissionais encarregues de realizar o projecto de remodelação, assim como a execução de toda a obra. As mudanças mais significativas sentiram-se nas áreas sociais (sala de estar e jantar, bar) e nas áreas de serviços (cozinha e lavandaria). Os acabamentos de todo o apartamento variam entre tons cinza e castanho, mantenho a sobriedade e a harmonia em todas as divisões. Alguns toque de vegetação aparecem também em todos os espaços sentindo parte da natureza do exterior no interior. A falta de iluminação natural suficiente, fez com que iluminação artificial fosse pensada ao pormenor com o intuito de criar ambientes acolhedores e o resultado foi incrível!

Vamos a ver?