Homify 360º – Duas casas em Monção

Esta poderosa caixa de escadas em cimento faz a ligação entre o piso térreo e o primeiro andar, dividindo ambas as casas. É considerada a protagonista do espaço pela sua leveza vs austeridade intrínsecas. O delicado desenho de caixilharias de janelas contrapõem-se com um jogo harmonioso de geometrias.

Nesta proposta, o material conjuga-se com a harmonia do local e com a criatividade do autor, constituindo-se como um elemento importante no espaço habitacional.