Soluções para varandas pequenas no Inverno

Este suporte de varanda é sem dúvida um objeto de desejo e que vos deixará com certeza de boquiaberta. A sua versatilidade e a sua praticidade torna este objeto um must-have para pequenas varandas. Com ele pode desfrutar da sua pequena varanda para tomar uma refeição ou até mesmo trabalhar, com um portátil. Por outro lado, este suporte dispõe de um pequeno espaço frontal para colocar vasos com plantas, flores ou ervas aromáticas.