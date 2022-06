24 fotos de um belo apartamento para que decore o seu

Se procura inspiração para decorar o seu lar, hoje mostramos-lhe muitas imagens de uma belo apartamento para que consiga decorar melhor o seu! Cada casa deverá ser desenhada e planeada de acordo com as necessidades e ainda realizar os sonhos de todos os membros da família, dando personalidade a cada ambiente. Neste especifico lar, o quarto da filha necessitava de espaço para os imensos livros, o quarto principal implorava por um lugar para o móvel de televisão, enquanto que o quarto de hóspedes precisava de conforto e elegância intemporal com nova decoração.

A zona de refeições e a sala de estar são o cenário ideal para uma óptima integração familiar, por isso este espaço deve ser cómodo para se relaxar e ainda receber amigos. Para esta família que adora cozinhar, foi importante adicionar uma zona confortável para refeições e conversas. O desenho de iluminação fez uso total de lâmpadas de baixo consumo (LED) tanto na iluminação directa como na indirecta. Com controladores independentes, os proprietários são livres de criar diferentes cenas de iluminação para cada recanto. Gostamos do trabalho de carpintaria que fizeram e a composição de chapa de madeira com linhas minimalistas, procurando adicionar conforto aos espaços. A eleição desta composição de texturas em móveis reduz o desconforto do frio do piso em porcelana ficando assim, tudo muito mais encantador. Vamos ver?