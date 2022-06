10 fotos para que re-decore o seu apartamento

Como mudar o estilo do meu apartamento? – Quando está a renovar um apartamento, considerar a harmonia do desenho é algo crucial. Assegure-se de que todos os espaços se encontram equilibrados entre si, com mesas, cadeiras e um bom sofá. Se tem uma casa em tons claros nas paredes, então poderá conseguir tirar o máximo proveito da luz natural que entra pelas suas janelas, utilizando apenas cortinas translúcidas para dar um toque ténue proporcionando uma aparência agradável e ainda criar privacidade. Às vezes menos é definitivamente mais, e isto aplica-se em todas as divisões da casa, da cozinha, ao quarto e até à varanda.

