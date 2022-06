7 alpendres agradáveis para casas pequenas

Designamos por cobogó os elementos vazados, usualmente feitos em cimento, que formam paredes e muros, assegurando a luminosidade e a ventilação no interior. O alpendre da casa que vemos na imagem é especialmente interessante devido à existência do cobogó. Este rendilhado arabesco eleva a casa do ponto de vista arquitectónico, fazendo-a dialogar com o entorno.