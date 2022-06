10 cabines de duche que o vão fazer querer ver-se livre da banheira

Hoje em dia as casas de banho modernas apostam em cabine de duche ao invés da tradicional banheira, principalmente por ocupar menos espaço.

Existem no mercado cabines de duche completas ou o simples poliban com cabine, vai depender do tamanho do seu wc, bem como do seu orçamento.

Para a decoração aposte em acessórios de casa de banho para um visual mais apelativo. As plantas são sempre uma boa aposta, com nos mostra a imagem acima, que combina uma cabine de banho em vidro com um padrão arrojado na parede que a acompanha.

