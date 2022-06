5 coisas que deve fazer para evitar ladrões

Como é óbvio, não devemos deixar de viver a nossa vida a pensar no que pode acontecer. Se a casa for roubada, a culpa é sempre do assaltante. Contudo, podemos ter alguns cuidados e ser mais discretos no nosso dia-a-dia. Por exemplo, por muito que se sinta seguro no seu quarteirão, não deixe o carro estacionado com vidros semi-abertos ou portas destrancadas, tampouco deixe objectos de valor (óculos de sol, o portátil, casacos, etc.) à vista. Leve-os para dentro de casa ou, pelo menos, deixe tudo no porta-bagagens fora do alcance de olhares curiosos.

Saiba como transformar a sua casa num lugar mais seguro!