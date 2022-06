Sistemas de arrumação para o quarto dos mais pequenos

Se não houver mais espaço para móveis, que tal um módulo de prateleiras? As prateleiras são perfeitas para ter um espaço arrumado e organizado sempre! Além disso, podem ser utilizadas para a decoração (ou elas próprias como ornamentos para as paredes). Procure encontrar ou fazer você mesmo as prateleiras mais indicadas para o quarto do seu filho, dependendo sempre do seu propósito: são para os livros? Para brinquedos? Para a roupa do dia seguinte? Pois é, as prateleiras têm uma infinidade de utilizações e vale a pena pensar nelas antes de pensar em gastar dinheiro e aplicá-las na parede.