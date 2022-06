20 fotos de uma casa que o irá inspirar a decorar a sua

Hoje visitaremos uma casa que é, resumidamente, moderna mas com um espírito mediterrâneo, um estilo que vem da Grécia, Itália e sul de Espanha, tendo como principal objectivo espaços iluminados onde a cor dominante é o branco.

O seu design de interiores quente e relaxado, dá a sensação de uma casa de praia. Fazendo lembrar os dias mais quentes e inteiros passados ao sol a recuperar energias. É verdade ou não?! Pois bem, quando pensamos em férias pensamos automaticamente no conforto do sítio, da casa ou bungalow para onde vamos passar esses dias sagrados de descanso. A homify teve isso em conta e decidiu apresentar-lhe A Quinta do Vale do Lobo, onde o conforto é sinónimo dos espaços interiores, e especialmente no exterior e em todo o espaço que a rodeia.

Desta forma, hoje iremos apresentar-lhe uma incrível moradia que transborda conforto através do estilo clássico que define tanto a fachada como o interior das divisões aqui projectadas. A tirar partido da paisagem que envolve este projecto, o estúdio Zen Fotografia conseguiu, para além de captar a beleza do projecto, captar todo o seu conforto e estilo. Os materiais e as técnicas construtivas são geralmente simples, com pisos rústicos, vigas expostas e pátios interiores cheios de vegetação. Então não espere mais tempo e visitemos o espaço através das imagens seguintes…