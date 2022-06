20 fotos de uma casa iluminada pela presença do passado

Neste projecto de recuperação de uma antiga casa de 1923, o Arqtº Ricardo Moreno deparou-se com a uma das mais difíceis tarefas que um Arquitecto pode ter que é desenvolver o projecto e construção da sua própria casa.

Nesta casa restava como principal valor preservar as paredes exteriores. A intervenção foi gerada pelo desafio de estabelecer a liberdade face ao condicionante do existente, procurando reconhecer e identificar a história e a contemporaneidade como ponte entre dois momentos no tempo. O piso de entrada, destinado ás zonas comuns, é resolvido através da introdução de um volume em madeira que compartimenta e define o programa. Sala de Estar, Cozinha e Escritório.Nesse mesmo volume são esculpidos os degraus que dão acesso outros volumes brancos,suspensos a cotas superiores, onde se encontram as zonas privadas.A introdução destes novos volumes, que modelam os espaços interiores da casa, acentuam a nova intervenção, iluminada pelos vãos da antiga fachada.

Esta obra constituiu um desafio e ambição de compreender das técnicas e materiais da época,imperativo neste tipo de construções. As paredes exteriores, construídas em alvenaria de pedra,foram rebocadas com argamassas de cal e argila, misturadas com cortiça triturada para a fim melhorar a questão térmica, de regular a humidade interior para os níveis de conforto humano, permitindo assim que as paredes ’respirem” , mantendo-as permeáveis ao vapor de água. Assim, houve uma preocupação em utilizar materiais naturais ecológicas, totalmente recicláveis e com baixa energia incorporada na sua produção. Em resumo, trata-se não só de uma operação sensível e consciente na leitura e conservação do pré-existente como também a introdução de um programa que destaca e valoriza esse lado poético e histórico possibilitando o seu diálogo com a nova intervenção.