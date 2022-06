10 tendências para decorar a casa em 2017

De quando em vez, pensamos sobre o que poderíamos fazer para modernizar a nossa casa e dar-lhe outra sofisticação e charme. Já vimos de tudo em revistas e on-line, mas não sabemos bem como aplicar as ideias no nosso próprio espaço. Acontece-lhe? A pensar em si que procura inovar e criar uma atmosfera mais apelativa, temos alguns conselhos. Aproxima-se um novo ano e com ele novas tendências. Mas, não precisamos que ele comece para lhe dizer quais são. Pelo contrário, vamo-nos antecipando, até porque as modas são cíclicas.

Saiba que tendências serão fortes em 2017.